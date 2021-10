Næstformand i Ringsted Ældreråd Henrik Carlsen glæder sig over, at der bliver kampvalg om pladserne i det nye ældreråd 16. november. - Jeg tror, jeg er lige så spændt som alle de kandidater, der stiller op til kommunalvalg og regionsrådsvalg, siger han. Foto: Kim Rasmussen

Kampvalg: 10 vil vælges til ældreråd

Ringsted - 01. oktober 2021 kl. 17:46 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Det kommende ældreråd i Ringsted Kommune kommer ikke til at mangle medlemmer.

Det står klart, efter at 10 borgere har meldt deres kandidatur til ældrerådsvalget, som afvikles i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget 16. november.

Det nuværende ældreråd havde ellers deres bange anelser, da formand Hanne Hyldgaard og næstformand Henrik Carlsen for få uger siden over for DAGBLADET gav udtryk for deres bekymring over for antallet af mulige kandidater til ældrerådsvalget.

Derfor vækker det glæde, at der nu er 10 kandidater på listen.

- Det er jeg meget tilfreds med, for da vi holdt informationsmøde i slutningen af august, der kom der kun en udefra. Vi var meget bekymrede, for vi skal jo gerne op på mindst syv kandidater. Det ville også være lidt trist med fredsvalg, hvis der kun var syv kandidater, men heldigvis er der kommet nogle flere siden, siger Henrik Carlsen.

Vigtige suppleanter Han er også tilfreds med, at der endda er flere kandidater, end ved det seneste ældrerådsvalg i 2017, hvor ni kandidater var på valg.

- Det betyder, at vi får tre suppleanter ud over de syv, der bliver valgt. Vi har ikke brugt suppleanterne i denne periode, men vi er jo ældre mennesker, så vi kan risikere at blive syge i løbet af valgperioden. Derfor er det vigtigt, at suppleanterne er klar, siger Henrik Carlsen.

Næstformanden glæder sig både over antallet af kandidater og selve kandidatfeltet, hvor han selv er iblandt.

En god formand Formand Hanne Hyldgaard håber også på genvalg, og hun bliver bakket op af Henrik Carlsen.

- Der er mange gengangere fra det nuværende råd, og jeg håber da, at Hanne Hyldgaard kan fortsætte som formand i det nye råd. Hun har været en god formand for rådet, da hun og rådet generelt har haft et rigtig godt samarbejde, som har betydet, at vi har taget nogle initiativer, hvor politikerne i byrådet har lyttet. De har taget os alvorligt, siger Henrik Carlsen

Noget af det et kommende ældreråd vil have meget fokus på bliver ifølge Henrik Carlsen den demografiske udvikling.

Plejehjemspladser og sund aldring Det er et område, der skal følges tæt, hvis det står til næstformanden.

- Vi lever længere, og flere bliver syge og kræver pleje. Vi skal have øget kapaciteten af vores plejehjemspladser, og vi kan jo se, at man er i fuld gang med planerne. Befolkningsprognoserne viser, at når vi når 2025-2026 vil det blive et problem med pladserne på de tre plejehjem, vi har i kommunen. Særligt på demensområdet bliver der behov for flere pladser, siger Henrik Carlsen og tilføjer:

- Noget andet er at skabe nogle rammer for de ældre, der er er raske og friske, og som meget gerne skal have det, man kalder en sund aldring med masser af aktiviteter. Kandidater til ældrerådsvalget 2021 i Ringsted:

Benny Dyhr

Bent Jørgensen

Birgit Stage

Hanne Hyldgaard

Henrik Carlsen

Ib Damborg Nielsen

Jan Raymond Saksaa

Jan Skovgård Larsen

Lisbet Jane Lang Nielsen

Tove Alice Delff Bech