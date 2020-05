Gymnastikinstruktør for minispring i VIF Jesper Bøgsted overrækker Lions kammeratskabspokal til Clara Skjold Petersen i hendes hjem, da året gymnastikopvisning blev aflyst pga corona-virus. Foto: Privatfoto

Kammeratskabspokaler uddelt

Ringsted - 04. maj 2020 kl. 19:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lions Klub i Ringsted har indstiftet en kammeratsskabspokal, der uddeles til en særlig god kammerat i kampen mod mobning. Idrætsforeninger i Ringsted udnævner således en prismodtager hvert år.

Vigersted Idrætsforening (VIF) ved Ringsted har i de seneste fire år, hvor kammeratsskabspokalen har eksistereret, uddelt pokalen i forbindelse med den årlige opvisning i marts.

Opvisningen i år blev naturligvis aflyst på grund af coronavirus, så derfor blev pokalen i stedet uddelt i sidste uge, hvor formand for gymnastikafdelingen i VIF Thomas Lausten og gymnastikinstruktør Jesper Bøgsted tog forbi 13-årige Clara Skjold Petersens hjem i Kværkeby for at overrække hende pokalen og takke for hendes indsats i året løb.

Clara Skjold Petersen blev året prismodtager af kammeratsskabspokalen i VIF, da foreningen sætter stor pris på hendes engagement og væremåde.

Hun er en meget sød, venlig og positiv kammerat, der punktlig passer sin crossgym træning og er hjælpetræner for børnehavebørnene på minispring.

Erfaren hjælpetræner På minispringhold henter Clara Skjold Petersen og den anden hjælpetræner trofast og omsorgsfuldt børnene i Vigersted Børnehus og bringer dem sikkert over til hallen.

Det er en meget populær ordning for både forældre og børn, som VIF er glade for at kunne tilbyde, fordi junior-hjælpetrænerne er både omsorgs- og samvittighedsfulde.

For børnehavebørnene er det en stor fordel, da det skaber en positive relation mellem hjælpetrænerne og børnehavebørn, og det styrker arbejdet på gymnastikgulvet.

På Minispring har de stor glæde af Clara Skjold Petersens personlige erfaring med at dyrke gymnastik. Hun har både lyst til selv at lære fra de bedste, men endnu vigtigere så har hun også lyst til at lære fra sig til nyere og yngre gymnaster på Minispring Holdet.

Gode kammerater VIF har heldigvis mange gode kammerater blandt både hjælpetrænere og deltagere på de forskellige gymnastikhold.

Sidste år gik kammeratsskabspokalen i VIF til Julie Clemmesen, der et par måneder senere også havde gjort sig fortjent til den samme pris i Kværkeby IF.

I år er det med lige så stor glæde, at VIF kunne overrække pokalen til Clara Skjold Petersen - selv om alle ville have ønsket, at hun kunne have modtaget prisen i en gymnastikhal fyldt med glade tilskuere, der kunne have hyllet den altid venlige, positive, hjælpsomme og ikke mindst gode kammerat.

Det er fuldt ud fortjent, at Clara Skjold Petersen er blevet kåret som årets kammerat, lyder det fra foreningen.