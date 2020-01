Kærkommen mild vinter: Kæmpe byggeri følger tidsplanen

Efter et langt tilløb kan 340 af Banedanmarks medarbejdere for alvor fornemme, at deres kommende arbejdsplads er ved at tage form ved Ringsted Station. Målet er at flytte ind inden årets udgang.

De kan nu inden udgangen af2020 se frem til at flytte ud af de midlertidige lejede kontorer på Mellem Broerne til den over 9000 kvadratmeter store bygning, som henover det sidste halve års tid for alvor er begyndt at skyde op på Godsbanevej ved Ringsted Station.

De lidt over 100 Banedanmark-medarbejdere, som i et par år har dannet fortrop for Banedanmarks nye store domicil i Ringsted, er for alvor begyndt at glæde sig.

