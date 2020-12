Kæmpede og overvandt gigt og nåede vigtigt mål

En helt almindelig lørdag blev forvandlet til »Black lørdag«, for Thomas Kold Sanderhoff, da han nåede sit mål for 2020, ved at graduere til »Shodan, Første Dan (sort bælte) i karate, efter 10 år i Ringsted Karate Klub.

- Thomas Kold Sanderhoff har en gigtsygdom, der har gjort, at han har været nødt til at holde pauser i træningen i perioder.

Derfor er man i karateklubben ekstra glade på medlemmet vegne over det gode resultat, fortæller træner i Ringsted Karateklub Jess Andreassen og tilføjer, at Thomas Kold Sanderhoff sygdommen til trods er fortsat med træningen, og at det er derfor han nu efter ti års træning har opnået at få Det sorte bælte.