Kæmpe restaurantkæde disker op med pizza fra næste uge

Det har taget et halvt år, men fra tirsdag næste uge får alle i Ringsted og omegn mulighed for at smage, om pizzaerne fra Dominos nu også har været ventetiden værd.

- Vi glæder os til endelig at åbne og blive en del af lokalsamfundet i Ringsted. Corona har selvfølgelig gjort tingene langsommere, men det tager også bare tid at åbne en restaurant, siger Kellie Taylor.

At der alligevel er gået så lang tid, kommer ikke spor bag på Kellie Taylor, der er landechef i Danmark for den australsk-ejede pizzakæde:

Feed the need

Selv mener Kellie Taylor, at Ringsted er en spændende by på grund af den centrale beliggenhed på Sjælland, men også på grund af byens blomstrende forenings- og frivilligliv.

- I Dominos har vi noget, der hedder ”feed the need”. Vi vil rigtigt gerne være med til at støtte lokalsamfundet igennem donationer til lokale sportshold eller godtgørende formål, siger Kellie Taylor, der glæder sig over tirsdagens åbning i en ellers svær tid.

- 2020 har været et sindssygt år, og vi ser det som et kæmpe privilegium at kunne åbne og fortsætte vores forretning igennem alt det her.