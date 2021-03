Hvis boligprojektet ender med at tælle 150 boliger, og man antager, at der vil bo to borgere i gennemsnit i disse, kan Jystrup føje 300 til landsbyens nuværende 754 indbyggere.

Kæmpe økolandsby skyder snart op på højdedrag

Vårmarken er stadig bare et en bar markplet lidt udenfor byskiltet, men snart bliver første spadestik taget til noget, der kan have afgørende betydning for Jystrup.

Efter at have været tavse i et år kunne bygherren Ecovillage fredag melde nyt om deres kommende store bofællesskabsprojekt, Jystrup Økolandsby, der opføres i tre boligområder med ca. 50 boliger i hver, og med hvert sit fælleshus til fællesspisning og andre fælles aktiviteter på Vårmarken.