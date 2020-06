Kæmpe lysfestival bliver med unikke skulpturer

Lige siden Ringsted blev valgt til årets juleby i 2005 og 2008 har familien Fenger Hansen i MK Illuminations afdeling i Benløse ønsket sig meget mere lys i vintermørket, end de allerede laver i forvejen i byen. Det får firmaet nu lov til, efter at byrådet mandag sagde ja til deres ansøgning om at indrette hele Lystanlægget til lysskulpturfestival i en hel måned op til jul.

Firmaet er lysleverandører til for eksempel jul og halloween i Tivoli Friheden iAarhus, til julen i Københavns Zoo og til halloween i Djurs Sommerland - alle steder har højsæson om sommeren.

- Vi har efterhånden fået mange års erfaring i at skabe sæsoner udenfor hovedsæsonen for vores kunder, så de kan trække folk til og forlænge oplevelsen hos dem. Nu vil vi gerne skabe noget for os selv, forklarer Rasmus Fenger Hansen, projektmanager i lysfirmaet.