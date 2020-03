Kæmpe koncert aflyst efter ny coronamelding

Alle kan enten vælge at få billettens pris refunderet eller ombytte billetten til et andet arrangement i Ringsted Kongrescenter.

Aflysningen sker, efter statsminister Mette Frederiksen (S) til et pressemøde fredag formiddag opfordrede alle arrangører til at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 deltagere på grund af mulig smittespredning af Covid-19, bedre kendt som coronavirus.