Kæmpe historiefest i juni er aflyst

- Ud fra statsministerens melding kan vi godt se, at vi er nødt til at aflyse eller udsætte kirkens jubilæum. Vi kan i hvert fald konkludere, at der ikke sker noget i juni, siger Per Rasmussen, menighedsrådsformand i Ringsted Sogn.

- Vi er glade for, at der kom så tydelig en udmelding langt frem i tiden i stedet for, at vi havde skrevet kontrakter og ulejliget en masse mennesker. Vi har jo forberedt så meget, vi kunne, uden egentlig at skrive nogen kontrakter, så vi ikke skulle have penge ude at svømme, men det er jo allerede lang tid siden, at forsamlinger blev forbudt, så vi kunne jo godt se, det lå i kortene, siger Anette Månsson.