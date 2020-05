Kæmpe golfcenter solgt efter tre måneder

Tre måneder efter Skjoldenæsholm Golfcenter blev sat til salg 1. februar, er det 147 hektar store golfanlæg nu solgt.

Det er således Christian Andersen fra ejendomsselskabet Ordrupdal, der for ”lidt under den udbudte pris på 25 mio. kroner” overtager nøglerne til et af landets største golfresorter, hvor han fortsat påtænker at byde alle velkomne til et spil golf.

- Det er en sand perle, jeg træder ind, men også en ejendom, der har haft en masse udfordringer. Jeg ser det dog som en mulighed for at vaske tavlen ren og starte på en frisk, siger Christian Andersen.