Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe flaskehals skaber kaos hos køreskolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe flaskehals skaber kaos hos køreskolerne

Ringsted - 07. august 2021 kl. 06:02 Af Alexandra Pedersen & Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Ventetiderne til teori- og køreprøver er i øjeblikket så lange , at de sniger sig op på fire måneder.

Det fortæller en række køreskoler til DAGBLADET Ringsted.

Marianne Kugelmann, der sammen med sin søn ejer Kørelærernes Hus i Ringsted og Køge, undrer sig over de lange ventetider hos politiet, for hun har sådan set kapacitet nok til at få sine elever igennem lektionerne.

- Jeg kæmper jo for at få ventelisterne ned, men det er svært at sige, at folk kan starte på deres kørekort, når jeg ikke kan levere varen. Politiet er fuldstændige inkompetente til at løfte den her opgave, siger Marianne Kugelmann.

Også Jaimo Uldall Svennevig, der ejer DK køreskole i Ringsted, fortæller, at det mest af alt minder om et lotteri at booke tider til både teori- og køreprøver.

- Politiet var jo klar over, at alle dem der fik aflyst deres prøver under nedlukningen, skulle hurtigt igennem. Men alle dem, der er begyndt efter, er nu ramt af, at alle de sagkyndige skal holde sommerferie, så det bliver bare ved med at hobe sig op, siger Jaimo Uldall Svennevig.

Dette vækker desuden bekymring hos både Marianne Kugelmann og Jaimo Uldall Svennevig, at Færdselsstyrelsen overtager opgaven med at afvikle køreprøver fra den 1. oktober.

- Jeg tror ikke, at de ved, hvor stor opgaven er. Det kommer nok bare til at betyde, at de lange ventetider bliver værre, siger Jaimi Uldall Svennevig.