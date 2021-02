Se billedserie Lisbeth og Flemming Pedersen, Møbelland, ser frem til at åbne igen og få liv i det knap 5000 kvadratmeter store møbelhus på Kobbervej i Benløse. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kæden er knækket og kædesamarbejde brudt

Ringsted - 27. februar 2021

Det var lagt op til, at man skulle fusionere tre kæder - Møblér, Danbo Møbler og Hjemme Hos - og de skulle ind under samme kæde, In2house. I den forbindelse skulle jeg have at vide hvilke fordele, der var ved det. Når man spørger gentagne gange og ikke får noget svar, så hopper kæden af, siger Flemming Pedersen fra Møbelland.

Det betyder, at den lokale møbelforretning nu er fritstillet og kan tage varer ind efter eget ønske.

- Der er næsten ingen forskelle på tingene, siger Flemming Pedersen.

Der har været nogle kædevarer, som vil forsvinde, når de bliver udsolgt fra lageret, men så kommer der noget nyt ind i stedet for.

- Vi vil godt være os selv, og vi vil ikke være underlagt det andet, forklarer Flemming Pedersen.

Lisbeth og Flemming Petersen havde været selvstændige møbelhandlere i 25 år, inden de kom med i kæden Hjemme Hos, så det er ikke nyt for dem at stå på egne ben.

Selv om de har været med i kæden Hjemme Hos i 13 år, så har identiteten altid været Møbelland, og det bliver der ikke ændret ved.

- Vi tør gøre det med den størrelse, vi har, siger Flemming Pedersen.

Han oplyser, at Møbelland havde 15 procent af omsætningen i Møbelkæden Hjemme Hos.

Møbelland vil fortsat være Møbelland med samme logo. Eneste ændring er, at Hjemme Hos skilte på facaden nu bliver pillet ned.

Selv om Møbelland har været lukket i godt to måneder, har der hele tiden været aktivitet i det store møbelhus i Benløse. Alle de varer, som blev bestilt i efteråret, er blevet pakket ud og leveret i det nye år. Til at begynde med under denne nedlukning, var et par medarbejdere sendt hjem, men det var nødvendigt, at alle var på arbejde. Der har været mange varer at køre ud.

- Sidste år var et kanon godt år. Det var det bedste år, vi nogensinde har haft, oplyser Flemming Pedersen.

Kørselsmæssigt ser han ind i et stille forår, for folk bestiller ikke ny sofa, uden først at have prøvet at sidde i én, og det har man jo ikke kunnet al den tid, der har været lukket.

Sofaer er ikke en standardvarer, det er som et sæt klodser man bygger op. Folk sætter det sammen efter behov, og derfor er der leveringstid.

Forretningen leverer mange af disse specialvarer.Møbelland har her under nedlukningen haft Click & Collect.

- Alt taget i betragtning, så er det gået fint nok, siger Lisbeth Pedersen.

Click & Colect er typisk billige varer, supplerer Flemming Pedersen.

Det er for eksempel kommoder, skænke, garderobeskabe og lidt spisestuestole.

Der var mest gang i Click & Collect lige da statsminister Mette Frederiksen før jul lukkede en stor del af detailhandelen ned. Her var der rigtig godt gang i online-salget, men det er efterhånden fladet ud.

Under nedlukningen har man også brugt tid på at lave nye miljøer, og der er blevet skiftet ud i sengestudioet, hvor man nu finder Lama madrasser og Jensen Nordisk.

Mange har de forgangne måneder spurgt til, hvornår Møbelland åbner igen. Det gør den på mandag.