Flemming Pedersen, Møbelland, kan glæde sig over, at 2020 var et godt år på trods af coronaen. Foto: Per Christensen

Kæden er knækket og forretning er gået solo

Det var lagt op til, at man skulle fusionerer tre kæder - Møblér, Danbo Møbler og Hjemme Hos - og de skulle ind under samme kæde, In2house.

- I den forbindelse skulle jeg have at vide, hvilke fordele, der var ved det. Når man spørger gentagende gange, og ikke får noget svar, så hopper kæden af, siger Flemming Pedersen, Møbelland.

Lisbeth og Flemming Petersen har været selvstændige møbelhandlere i 25 år, inden de kom med i kæden Hjemme Hos, så det er ikke nyt for dem at stå på egne ben.

Selv om Møbelland har været lukket i godt to måneder, har der hele tiden været aktivitet i det store møbelhus i Benløse. Alle de varer, som blev bestilt i efteråret, er blevet pakket ud og leveret i det nye år. Til at begynde med under denne nedlukning, var et par medarbejdere sendt hjem, men det var nødvendigt, at alle var på arbejde. Der har været mange varer at køre ud.