Jystrup-købmand forklarer fratrædelse: Der er intet blodigt i det

- En lukning er ikke lige rundt om hjørnet. Men vi er nødt til at gøre noget nu, for ellers - om et år eller to år - så går den ikke længere. Udviklingen skal vendes, sagde Jan Vium til DAGBLADET i februar om de rødeglødende bundlinjer, der i årevis har ulmet i nærmarkedets årsregnskaber.

- Hvis folk køber to flasker rødvin mere eller får et godt kødtilbud, har det betydning for vores butik. Jeg tror også, at landbyens borgere er blevet mere opmærksomme på at købe i Dagli'Brugsen, for at støtte op om den, siger Katrine Mow om den fremgang, Dagli'Brugsen gennemlever for tiden, og som gør, at den eftersigende ligger langt over Coops indekstal, som afgør forventning til indtjening og omsætning baseret på sidste år.