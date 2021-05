Selvom Sofacompany er blevet købt af Lars Larsen Group, der blandt andet råder over 3000 Jysk-butikker verden over, bliver sofavirksomheden i Ringsted, ifølge adm. administrerende direktør Henrik Andersen. Foto: Karol Tru

Send til din ven. X Artiklen: Jysk kæmpe har sat sig i sofaen hos succesrige sofaskræddere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jysk kæmpe har sat sig i sofaen hos succesrige sofaskræddere

Ringsted - 27. maj 2021 kl. 19:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Sofacompany skal ikke til Silkeborg.

Det fastslår Henrik Andersen, der er adm. direktør i den Ringsted-baserede og internationale sofavirksomhed. Selv om Sofacompany for nyligt blev opkøbt af Silkeborgsøernes ubestridte konge Lars Larsen Group, hvis mest kendte virksomhed selvfølgelig er sengetøjsgiganten Jysk, vil de fortsætte for sig selv fra hovedkvarteret i erhvervsparken lidt udenfor bykernen.

For hvis der er én virksomhed, der lever op til Ringsted Kommunes slogan »midt i mulighederne«, er det i høj grad Sofacompany.

- Vi kommer til at fortsætte som en uafhængig virksomhed under Lars Larsen Group med samme ledelse og fortsat med hovedkontor i Ringsted. Vi flyttede oprindelig fra Korsør til Ringsted, fordi vi var nødt til at tiltrække ekspertviden indenfor bl.a. marketing, ecommerce og logistik. Vi kiggede på kortet og fandt et godt kompromis i Ringsted, siger Henrik Andersen om det centralt beliggende hovedkvarter, hvor ca. halvdelen af medarbejderne kommer fra København.

- Da jeg startede for fem år siden, var vi 15-16 medarbejdere på hovedkontoret i Korsør, og nu er vi vokset til omkring 60.

Vild vækstrejse Sofacompany er ikke en virksomhed, der har lænet sig tilbage i sofaen, siden ægteparret Christian og Cathrine Rudolph grundlagde det i Korsør i 2012.

Et opkøb fra kapitalfonden Procuritas og en anglificering af det oprindelige firmanavn Sofakompagniet kickstartede forretningsrejsen i 2017 bl.a. med investeringer i nye it-systemer, flere medarbejdere og produktionsfaciliteter i Vietnam.

Sidste år kunne virksomheden fejre en vækst i omsætningen på 24 pct. så salget slog rekord og nåede 545 mio. kroner.

Selvom Sofacompany er blevet opkøbt af Lars Larsen Group fortsætter sofavirksomheden som uafhængig virksomhed på linje med koncernens andre aktiviteter og møbelselskaber Actona Company, Ilva, Scancom, Bolia og Sengespecialisten. Foto: Kim Rasmussen

Når direktøren bebuder, at festen forsætter i indeværende år, er det, fordi virksomhedens fokus på onlinesalg i særlig grad har båret frugt under pandemien. - Når Lars Larsen Group er interesseret i os, er det, fordi de kan se, at vi kommer med et imponerende forspring på onlinehandlen, der, suppleret med 20 showrooms i Europa, har gjort os til en virksomhed i stor fremgang. Vi har bevist, at vi kan vækste vores forretning, og vi har store muligheder for yderligere ekspansion udenfor landets grænser, siger Henrik Andersen og slår fast:

- Vi skal fortsætte missionen, men nu bare med lidt flere muskler end tidligere. Vi skal hjælpe Lars Larsen Group med digital salg, mens de har stor erfaring med ekspansion.

De vigtige showrooms Henrik Andersen mener, at flere har fået øjnene op for onlinehandel under pandemien - både herhjemme og i udlandet. Han ville dog ikke kunne undvære den fysiske tilstedeværelse i virksomhedens tyve showrooms.

- Flere har nok fået øjnene op for, at det ikke er farligt at købe online under pandemien, men selv de mest fremadstormende brands på online-scenen er også begyndt at opdage, at det er godt at kunne tilbyde en vis grad af fysisk tilstedeværelse, siger Henrik Andersen og tilføjer:

- Det her med at have et showroom, hvor kunderne kan komme og røre ved sofaerne, gør, at de kan tjekke både kvaliteten og os som virksomhed, før de køber dem online.

Sofacompany og chefdesigner Line Nevers Krabbenhøft fik i maj tildelt den prestigefyldte og internationale designpris, Red Dot Award, for sofaen Paula. Foto: Kim Rasmussen

Røre ved sofaerne får man da også lyst til. I hvert fald den prisvindende Paula-sofa, der for nyligt fik tildelt den prestigefyldte internationale designpris, Red Dot Award, for sit udtryk, der er lige så bamset og behagelig som stramt og moderne. Og som Henrik Andersen siger:

- Det er jo helt fantastisk, at det ikke blev en sofa til 30.000 kroner, men derimod en sofa til 7.000 kroner som de fleste har råd til at købe, siger han og nævner i samme sætning sofaernes prisvenlighed.

- Vi har eget design team og egne produktionsfaciliteter, og det er alt sammen med til at holde prisen på vores sofaer nede, så de fleste kan være med.

Han mener, at den internationale designpris kan være med til udbrede kendskabsgraden til Sofacompany.

- At kunne tilbyde smukt dansk design til demokratiske og attraktive priser er også noget, vi rigtigt gerne vil udbrede i hele Europa, hvor dansk og nordisk design er et stort trademark.

Næste skridt er udlandet Ekspansion er også næste skridt i forretningsrejsen. Nye markeder som Norge, Tyskland og Holland begynder at vise flotte takter, mens kendskabsgraden til Sofacompany skal udbredes i eksisterende markeder - og så har Sofacompany kig på England og Frankrig.

Med den nylige åbning af nummer 3000 Jysk-butik kan Lars Larsen Group nok hjælpe til fra sidelinjen, og som Henrik Andersen slutter med at slå fast:

- Jeg forventer at vi fortsætter vækstrejsen og slå endnu bedre igennem i udlandet i de kommende år, for der er ingen tvivl om, at sofaen er en særdeles vigtig del af hjemmet. Det er her, livet sker.