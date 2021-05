Chefdesigner hos Sofacompany Line Nevers Krabbenhøft vandt for nylig den anerkendte designpris Red Dot Award for sofaen Paula. I dag har Ringsted-baserede Sofacompany skiftet hænder. Foto: Kim Rasmussen

Jysk gigant køber succesrig sofavirksomhed for at styrke digitalt salg

Lars Larsen Group, hvis største virksomhed er Jysk med 3000 butikker i 51 lande, indtager ejerskabet af Sofacompany som enejer, eftersom sofavirksomhedens to ejere, kapitalfonden Procuritas og stifterparret Cathrine og Christian Rudolph, købes ud. Parterne ønsker ikke at oplyse købsprisen.

Opkøbet kommer efter en lang række investeringer, men retter sig særligt mod at øge det digitale salg, som Sofacompany har stor ekspertise i. Sofavirksomheden har fokus på onlinesalg direkte til forbrugere. Desuden har virksomheden 20 showrooms fordelt over en række lande, hvor kunderne kan se og vælge opbygning af sofaer, stoffer til disse og andet.

Til Finans.dk udtaler bestyrelsesformanden for en række af selskaberne i Lars Larsen Group samt adm. direktør i Jysk, Jan Bøgh:

- Opkøbet tager afsæt i vores strategi om, at vi ønsker at være endnu stærkere digitalt, så vi opnår samme markedsandel på de digitale platforme som med vores fysiske butikker. Her har Sofacompany stort potentiale, siger Jan Bøgh om investeringen til Finans.dk.