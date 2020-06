Se billedserie Jysk Sengetøjslager, som det hed dengang, åbnede den første butik i Ringsted i august 1983. På grund af den lange historie, var det vigtigt for kæden at blive i byen efter storbranden, og derfor har medarbejderne nu travlt med at få det sidste på plads og pakket ud, inden åbningen fredag. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Jysk er klar til åbning efter storbrand

Ringsted - 25. juni 2020 kl. 13:50 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På kun lidt over to måneder efter storbranden er det lykkedes at få gjort den nye Jysk i Ringsted klar til åbningen fredag den 26. juni.

Og så skulle kæden endda først bruge tid på at finde et nyt sted at være, inden valget faldt på den tidligere maskinhandel på Tranevej 4 langs Køgevej i Ringsted.

Men mange mennesker har også haft meget travlt med at få alt på plads, fortæller distriktschef Peter Frost.

- Vi har et team af ansatte, der ikke laver andet end at køre rundt og lave vores butikker. De har kæmpet med blod og sved for at blive færdig. Derudover har vi lånt medarbejdere fra andre butikker både på Sjælland og fra Jylland til at komme og hjælpe, så her har været 30 medarbejdere udover de fem fuldtidsansatte her i Ringsted, fortæller Peter Frost.

Usædvanlig åbning

Når Jysk åbner en ny butik, er det normalt, at åbningstiden den første dag er klokken 9-21. Sådan bliver det også på Tranevej fredag.

Men resten er unormalt. - Det er en stor del af traditionen, at vi altid åbner med en masse køtilbud, men det gør vi ikke nu. Vi har jo også et samfundsansvar i at begrænse smittespredning, så vi håber, at kunderne vil komme i en lind strøm gennem dagen og ikke stå i kø. Som i alle vores butikker er der også i Ringsted afstandsmarkeringer, som vi appellerer til, at man respekterer, ligesom vi beder om, at folk respekterer personalets anvisninger, siger Peter Frost.

Han og personalet er glade for, at det er lykkedes at få en ny Jysk i Ringsted på plads så hurtigt efter storbranden.

- Det har været vores højeste ønske lige fra den dag, vores butik brændte, at vi kunne blive repræsenteret i Ringsted igen. Det er en vigtig by for os at være repræsenteret i. Det har både at gøre med vores placeringer på Sjælland, hvor Ringsted er et knudepunkt tæt på motorvejen, og med den historik, vi har i byen. Vi har jo ligget her i mange år, siger Peter Frost.

