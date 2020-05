Jysk åbner ny og større butik

Efter storbranden 15. april og halvanden måneds jagt efter nye lokaler, flytter Jysk fra Industriparken til en anden butik indenfor byskiltet, der åbner i slutningen af juni.

Det bliver således på Tranevej 4 ved Køgevej i Ringsted, at man fra fredag den 26. juni kan købe sengetøj, plastikbokse, stolehynder eller andre ting til husholdningen.

- Vi er superglade for at blive i Ringsted, så kunderne ikke skal køre til Sorø, Slagelse, Roskilde eller helt til Holbæk, siger Signe Starup Pedersen, der er butikschef for Jysk i Ringsted, hvis gamle butik i Industriparken blev totalskadet i storbranden, der raserede lager såvel som butik den 15. april.

- Det havde da helt klart været nemmest at blive det samme sted, så selvfølgelig er vi ærgerlige over at skulle flytte, men nu har vi fundet et nyt sted, og det er super godt, siger butikschefen.

Hun håber ikke bare at nå ud til Ringsted, men også de mindre byer i oplandet, og lover, at der vil være en masse åbningstilbud fra fredag den 26. juni kl. 9 og henover den følgende weekend.

- Det kommer til at blive et brag af en fest.