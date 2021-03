Jurister gennemgår nu sagen

Jobcenterchef i Ringsted Kommune Susanne Frydenlund afviser beskyldningerne om at jobcentret bruger tiden som faktor.

- Det er vi helt uenige i. Vi bruger lovgivningen som faktor for, hvordan vi skal handle i sager, og ikke tiden. Jeg har nu jurister på for at være fuldstændig sikker på. Det, forventer jeg stadig, at vi er, også i forhold til den nye lov, som træder i kraft på mandag. Det er en borgers oplevelse eller postulat at sige, at vi bruger tiden, men det gør vi altså ikke. For så skal vi ind og beregne tid på alle, og det gør vi ikke, siger Susanne Frydenlund og tilføjer:

- Men uanset, hvad jeg siger, kan jeg ikke tage den oplevelse fra borgerne.