Se billedserie Ringsteds juletræ bliver tændt den 20. november i løbet af dagen. Der bliver ikke lavet noget arrangement ud af det på grund af forsamlingsforbuddet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Juletræet bliver tændt på et hemmeligt tidspunkt

Ringsted - 09. november 2020 kl. 11:46 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

I Ringsted by bliver det en anderledes jul, end det plejer i forhold til julebelysningen og juletræstændingen.

Ringsteds juletræ kommer, som det plejer, til at stå på torvet, og det bliver tændt fredag den 20. november. Det bliver dog uden stor festivitas, og hvad tid lyset tændes, oplyses ikke.

- Vi vil helst ikke have at folk stimler sammen, forklarer Christian Molsing Sørensen, Ringsted Eventsekretariat.

Børnene bliver ikke snydt for chancen for at møde julemanden, men han har skippet den traditionelle køretur med Ringsted Brand og Redning.

Til gengæld kan man møde ham i øjenhøjde, for han går rundt i byen med sin kone fra klokken 15.30-18 og deler slikposer ud.

Når julebelysningen tændes allerede den 20. november skyldes det, at samme dag åbner Lumierer Lysfestival i Ringsted Lystanlæg.

Der sker også en lille ændring i julepyntningen, idet de guirlander og hjerter, der plejer at hænge i Sct. Bendtsgade er flyttet til Søgade, hvor de allerede nu hænger og pynter.

Det er flyttet grundet det igangværende vejarbejde i Sct. Bendsgade, hvor det ikke er så let for en lift at komme til at hænge guirlander op.

De store lysende stjerner kommer igen i år til at stå på Torvet og kaste glans over midtbyen.

MK Illumination sørger for, at Ringsted Lystanlæg kommer til at stå i stråleglans med Lumierer Lysfestival.

Pakkeoplevelse

Eventsekretariatet er gået sammen med Ringsted Outlet, Scandic Ringsted og Danhostel Ringsted om en pakketilbud, med oplevelser, shopping og overnatning. Der er fire forskellige pakker at vælge imellem.

- Udover en fantastisk lysfestival kan man opleve nogle af de andre ting i Ringsted. Det venter vi i spænding på at se, hvor stor en succes det bliver, siger Christian Molsing Sørensen.

- Det handler om at gøre de forskellige produkter mere interessante ved at koble dem sammen, så Ringsted bare er mere end en endagsforestilling.

- Vi har mødt velvillighed fra alle og en lyst fra elle til at prøve det, siger Christian Molsing Sørensen.

Han håber, at lysfestival er et langsigtet projekt.

Coronatilpasset

Ringsted Kongrescenter tilbyder julearrangementer for alle aldersgrupper, og de er naturligvis coronatilpasset. Der bliver juleforestilling med Cirkus Baldoni, julebanko med Banko Carl, Sigurd Barret, Stig Rossen og Anders Blichfeldt. Lions Julekoncert med Paul Pots og Lene Siel er rykket til kongrescentret.

Der vil også være andre arrangementer rundt omkring i Ringsted op til jul, og der kan hendes stemning i julestuer og gårdbutikker.

På Jul i Ringsteds Facebookside kan man se mere om arrangementerne op mod jul.