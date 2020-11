Christina Ebbesen er ved at lægge sidste hånd på en adventsdekoration. Foto: Bodil Pinholt

Julestemning i Høm Gartneri

Nisser i stort antal, rensdyr, engle og masser af andet julepynt er rykket ind i Høm Gartneri på Østergade 28. Det ene væksthus, hvor der plejer at være plantehotel om vinteren, er i år omdannet til en hyggelig julestue.

- Det er for at give mere plads, for vi skal jo holde afstand, forklarer Irene Ebbesen.