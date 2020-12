Juleshopping i baggårdens dybe stille ro

Der er ikke meget aktivitet fredag formiddag ved bagindgangen til Ringsted Isenkram. For en stund ny hovedindgang til den store butik. Interimistisk ser det ud. Men det virker, siger indehaver Hanne Burø.

Palle for palle ligger det pressede pap og plastik klar til at blive hentet af lastbiler. Ingen store skilte. Ingen vinduer med lokkende tilbud. Ingen fest og farver i butikkens baggård, som normalt blot er en ydmyg plads for vareindlevering og affaldsafhenting i RingStedet.