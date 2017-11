Se billedserie Linie 3 og Trine Gadeberg diskede op med dejlige julesange og tossede sketches i Ringsted Kongrescenter. Foto: Peer Rasmussen

Julerier og tosserier i fin forening

Ringsted - 27. november 2017 kl. 07:51 Af Peer Rasmussen

De herrer Kristensen, Birchow og Eje i Linie 3 har indledt et samarbejde med sangerinden og skuespilleren Trine Gadeberg om en julekoncert, og lørdag aften optrådte kvartetten så i Ringsted Kongrescenter for et begejstret publikum i en fyldt sal.

De klæder unægtelig Linie 3 at have taget Trine Gadeberg med i showet. Hun er en fantastisk sanger og hun er morsom.

Trine Gadeberg brillerede med flotte sange, blandt andet Judy Garlands fantastiske "Have your self a merry christmas" og hun faldt i det hele taget godt ind i "mandegruppen".

Linie 3' varemærke har gennem årene været de tossede sketches og indbyrdes drillerier, men i første afdeling af showet var det som, at det blev lidt for meget.

På en måde gik der lidt for meget rutine i det.

Anden afdeling var klart bedre end første, selvom man fik en gentagelse af "hvem" sketchen, hvor orkestrets medlemmer hedder hvem, hvad og hvorfor til stor forundring for Preben Kristensen.

Her fik publikum et forrygende Disney potpourri med blandt andet Snehvide og de syv små dværge.

Igennem hele showet blev Linie 3 og Trine Gadeberg mesterligt bakket op af Jan Glæsels "pakkenisser", og chefen selv viste sine fremragende evner som trompetist i et nummer af Harry James.

Det hele sluttede af med Trine Gadeberg som forsanger i "Glade jul" og gospelnummeret "Operator" samt et dejligt ekstranummer med John Lennons udødelige "Imagine" og "Happy Xmas (War Is Over)".

