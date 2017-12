Se billedserie Per Kragh er leder for Midt- og Vestsjællands Politis afdeling for forebyggelse. Han fortæller her, hvordan man kan gøre det sværere for tyvene at slå til i julehandelsens menneskemylder. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Julehandelen er tyvenes fest

Ringsted - 09. december 2017 kl. 08:00 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går hurtigt. Et nysgerrigt blik falder henover en anspændt skulder, og dankortterminalens bippende toner afløses af lydløse, snilde fingre, der fanger en pung.

Kort efter er et større kontantbeløb blevet hævet, og når politiet kontaktes, er tyven allerede forsvundet som dug for solen.

Sådan kan en indkøbstur ende brat, når trick- og lommetyvene bevæger sig ud blandt de julehandlende borgere.

For Per Kragh, der er leder for forebyggelsesafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi, er ovenstående ikke et ukendt scenarie.

- Julehandelen er karakteriseret ved, at der er mange mennesker samlet på lidt plads. Det er et sandt eldorado for tyvene, der udnytter de tætpakkede butikker til at stjæle, lyder det fra politikommissær Per Kragh.

Han arbejder blandt andet med at oplyse borgerne om, hvordan de kan undgå at gøre livet for nemt for de kriminelle.

Han fortæller, at man, i et vist omfang, godt kan gardere sig mod tyvene.

Vær opmærksom

- Man skal være ekstra opmærksom på sine ejendele, når man færdes på steder, hvor der er mange mennesker. Man kan eksempelvis holde sin rygsæk foran på kroppen, ligesom man kan holde opsyn med sin taskeunder indkøb, lyder det fra politikommissæren, der også opfordrer til, at man dækker sin pinkode, når man betaler med kort.

- Det er ofte alt for nemt at aflure koder, siger han.

Samtidig opfordrer han til, at man ikke lader julepakkerne ligge i parkerede biler, da det frister tyvene.

- Vi ser en del tyverier fra biler, og vi kan kun opfordre folk til ikke at efterlade værdier, såsom julegaver, i bilen, lyder det.

Han beder også om, at folk, der ser noget mistænkeligt i butikkerne, kontakter politiet hurtigst muligt.

- Det sker, at tyve, der ikke lykkedes med at stjæle, bliver i området, så de kan finde andre ofre. Derfor vil vi meget gerne vide, hvis der lusker nogen omkring i kasseområder i butikkerne, der ikke virker interesserede i at købe noget, siger han.

Det er dog ikke kun borgerne selv, der kan gardere sig mod tyverier under julehandelen.

Politiet gør også deres. - Politiet kommer til at være mere synlige ved indkøbscentre og andre steder, hvor tyvene slår til, i juletiden. Vi håber på, at de professionelle tyve bliver afskrækket, når de ved, at vi er i nærheden, siger han.