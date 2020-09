Julegudstjenester giver menighedsråd hovedbrud

Efter måneder med et kæmpe efterslæb fra forårets coronanedlukning har menighedsråd og præster fået et nyt hovedbrud: Hvordan skal kirkernes mest populære gudstjenester juleaften afvikles i coronarestriktionernes skygge?

- Vi kan ikke holde flere gudstjenester, for det skal være lidt tusmørke, hvis det skal være stemningsfuldt, men ikke buldermørke, så folk går og falder over gravene. Så vi ved ikke rigtig, hvad vi gør, siger Lone Feddersen.

- Vi har overvejet at lave en gudstjeneste, juleaften, udenfor i præstens have og så lave noget med noget gravlys, så det bliver ekstra stemningsfuldt. Problemet er, at så skal folk stå op, og så må vi kun være 100, men vi må være 500, hvis de sidder ned.

- Vi er ikke nået til at overveje det endnu. Men vi er godt klar over, at det kommer vi til. Vi vil drøfte det på vores menighedsrådsmøde den 29. september, siger formand for Ringsted Sogns menighedsråd Per Rasmussen.