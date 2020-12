Se billedserie Kongsvang er en landsdækkende servicevirksomhed med hovedkontor i Aarhus, der hjælper kunder med bl.a. erhvervsrengøring, vinduespolering, grøn service samt kantineordninger. Virksomheden beskæftiger medarbejdere fra over 55 lande og har derfor gjort uddannelse og integration til en kerneværdi i Kongsvang. Pr-foto

Julefester holdes online fire søndage

Ringsted - 07. december 2020 kl. 06:59

Med medarbejdere fra over 55 lande er det en udtalt mission i Kongsvang Cleaning & Facility at sikre sine mange medarbejdere fodfæste i det danske samfund.

I Kongsvang, der blandt andet varetager rengøringen for Ringsted Kommune, gør man det ved at tale og øve dansk og så vidt muligt fungere som et vindue ind til dansk kultur.

Derfor er Kongsvangs traditionsrige juletræsfester mere end blot en julefest, forklarer den ene direktør og indehaver i Kongsvang Christina Nyhus.

- Juletræsfesterne handler først og fremmest om at samles og julehygge. Det er en oplagt måde at vise og indføre vores medarbejdere i den danske julehygge, siger hun i en pressemeddelelse.

Men i 2020 har Covid-19 aflyst juletræsfesterne. Derfor har Kongsvang i år lanceret en online adventskalender, der alle fire søndage frem mod jul fungerer som en julefest med julesange, konkurrencer og konfekt.

Udveksling af traditioner

Den online adventskalender handler lige så meget om en udveksling af kultur og juletraditioner. Det fortæller regionschef i Kongsvang, Jette Jacobsen.

- Vi opfordrer medarbejderne til at sende billeder ind af konfekt eller julebag, der er traditionelt for deres hjemland. Eller gemmer der sig en sjov julehistorie fra deres hjemland eller familie, så inviterer vi dem ind i studiet, så de kan dele historien.

Hun og tilføjer: - På den måde er adventskalenderen en invitation ind i de danske juletraditioner og en invitation til vores medarbejdere om at vise, hvad deres juletraditioner er.

Inspirationen til adventskalenderen er bl.a. hentet i DR's fællessang med Phillip Faber og TV 2's Go' Morgen Danmark. En god halv time hver søndag i advent, hvor der vil være juleklip, julebag, interviews, konkurrencer med lækre præmier og sang. Og det bliver ikke noget med et grynet webcam og en dårlig forbindelse, lover direktør Christina Nyhus.

- Vi optager i et ægte tv-studie hos de lokale Soundwise, Mek Pek med band er hyret som vært, og ligesom til vores traditionelle juletræsfester er der både konkurrencer, præmier, julesang og dans, som medarbejderne kan deltage i online, fortæller hun.

Og så handler det for Christina Nyhus også om at tage et ansvar både socialt, som arbejdsgiver og medmenneske.

- Vi har rigtig mange medarbejdere, der har familier i for eksempel i Polen, Rumænien og Tyrkiet, som de til jul i år ikke kan komme hjem til på grund af Covid-19. Der kan adventskalenderen måske være et lille plaster på såret. Og så kan den være en påmindelse til os alle om, at selvom vi måske ikke ved, hvornår pandemien er slut, så har vi ikke tænkt os bare at gå i stå.