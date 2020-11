En virus dikterer, at hverken Sct. Bendts eller andre kirker må fyldes juleaften, som de plejer. Virussen bestemmer heldigvis ikke, hvor mange gudstjenester, sognene må holde. Ringsted Sogn holder syv i alt med adgang for folk, der har gyldig billet, som naturligvis er gratis. Foto: Dan Qvitzau

Juleaften må folk finde sig i billetter og bind

Ringsted - 05. november 2020 kl. 13:15 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

Helt usædvanligt kan man kun komme ind i Ringsted Sogns to kirker juleaften, hvis man har en gyldig billet.

Det er på ingen måde med god vilje, at Ringsted Sogn nu har indført den slags adgangskontrol, men det er nødvendigt for at leve op virusrestriktionerne.

Billetsystemet forsøges allerede nu op til lørdagsmatineen i Sct. Bendts Kirke på lørdag den 7. november klokken 12.30 og igen til Barokkoncerten i Klostermarkskirken den 17. november klokken 19.30.

Ekstra juletjenester

Udover at kunne fremvise en billet på papir eller på sin smartphone skal man også huske mundbind eller visir.

Man skal bære en af delene på vej ind og ud af kirkerne.

Det er noget bøvl med både billetter og mundbeskyttelse, men det er at foretrække fremfor i foråret, hvor kirkerne jo var helt lukkede under kirkeårets store højtid, påsken.

- Det er jo for at være sikker på, at der er plads til de, der har lyst til at komme, siger Henning Simoni, administrationschef i Ringsted Sogn.

Af samme grund skal alle sognets fire præster og hele den øvrige betjening ekstra meget på arbejde juleaften.

Der er dobbelt op på antallet af tjenester.

- Vi laver fire gudstjenester i Sct. Bendts Kirke og tre i Klostermarkskirken. Med mindre der kommer skærpede krav til at holde afstand og så videre, er der plads til 60 i Klostermarkskirken og 120 i Sct. Bendts. Vi er ved at finde ud af, om vi kan flytte rundt på løse stole, så der bliver plads til flere. Vi har jo løse stole, som vi måske kan sætte andre steder, hvor det giver mening, at de står, så man stadig kan se og høre, siger Henning Simoni.

Jul med sang

Synge kan man også. Andre steder har man løst pladskravene ved at holde gudstjenester uden sang, men sådan bliver det i hvert fald ikke i Ringsted Sogn juleaften, hvis sognet selv har noget at skulle have sagt.

- Det vil blive med sang. Vi kunne være flere, hvis der ikke var salmesang, men det, synes vi, er en dårlig ide. Der bliver sang juleaften. Det er kun, hvis myndighederne forbyder det, at vi ikke synger julesalmer, anfører Henning Simoni.

Foreløbig resten af året bliver det sådan, at et antal billetter svarende til pladserne i de to kirker bliver »frigivet« 14 dage før et arrangement. Der bliver lagt links til billetbestillingssiden ud på ringstedsogn.dk og på sognets hjemmeside.

Sognet har ikke glemt de, der ikke har computer med internetadgang. De kan hente billetter i kirkekontoret på Klostervænget 2A i kontorets åbningstid.