Jul på Springbrættet

Ringsted - 04. december 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 6. december klokken 19 holder Musik- og Kulturskolen julerock på Springbrættet, Garnisonen 46-48, Ringsted.

Ringsted Musik og Kulturskole holder igen i år juleafslutning for alle sine rytmisk bands, og der er lagt op til en heftig aften med masser af rock, jazz og pop.

Det er blevet et stort hit for eleverne at spille på Springbrættets scene med det store professionelle opstilling af lys og lyd og røgmaskinerne kommer sikkert også i brug.

Programmet byder på spændende navne som blandt andet Svampe Pop 4 Klang, Rockies One, In Between X, Foogies, Rockies Two, Jungle Jazz og Nicolaj's Uno.

Der er blevet øvet flittigt siden sæsonstarten i august, og både elever og lærere glæder sig til at komme på scenen og spille for et rigtigt publikum.

Alle er velkomne. Der tages en beskeden entré for voksne, mens børn og unge har gratis adgang.