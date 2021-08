Den nykårede olympiske guldvinder, Viktor Axelsen, var med til at indvie den nye sportshal i Holbæk i 2019. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Jubler over OL-guld: Fantastisk for sporten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jubler over OL-guld: Fantastisk for sporten

Ringsted - 03. august 2021 kl. 11:29 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Mandag var en stor dag for alle, som elsker badminton. Den danske stjerne Viktor Axelsen formåede nemlig at tage den mest prestigefyldte titel over dem alle, da han sikrede sig guldet ved de Olympiske Lege i Tokyo.

Og danskerens præstation er ikke gået ubemærket hen. Heller ikke hos Ringsted Badmintonklub, hvor begejstringen over Viktor Axelsens præstation ikke er til at tage fejl af.

- Det er fantastisk for sporten i det hele taget, at vi efter så mange år kan have en olympisk guldvinder. Viktor er nok den største sportsstjerne herhjemme bortset fra fodboldspillerne. Der er jo ikke nogen på ude på gaden, som ikke ved, hvem Viktor er, så det er fantastisk at en stor ambassadør som ham kan tage en guldmedalje, siger Jimmi Andersen, der er formand for Ringsted Badminton.

Kan øge medlemstallet

Oprindeligt stammer Viktor Axelsen fra Fyn, og derfor har Ringsted Badminton i princippet ikke noget at gøre med den 27-årige guldvinder fra Tokyo, men alligevel kan badmintonstjernes flotte præstation måske gøre en forskel for klubben.

I hvert fald håber og tror Jimmi Andersen på, at det kan komme til at gavne klubben i den positive retning, at Danmark nu har fået en olympisk guldvinder.

- At Viktor vinder OL gør, at flere begynder at tale om badminton. Jeg ved også, at mange af vores egne medlemmer i daginstitutionerne sad og så finalen i går (mandag red,). Så det gør også, at interessen bliver større, og vi glæder os til at starte op igen i næste uge og håber på, det kan have en gavnlig effekt for vores medlemstal, forklarer formanden.

Men man kommer ikke sovende til succesen, og det gør hverken Viktor Axelsen eller Ringsted Badminton heller ikke. Derfor understreger Jimmi Andersen vigtigheden af, at klubben får promoveret sig selv på den bedst mulige måde.

- Forhåbentlig kommer der flere drenge og piger i 10-12-års alderen, som ønsker at blive den næste Viktor Axelsen og som gerne vil komme hos os og spille badminton. Det håber jeg og ønsker, men vi skal smede, mens jernet er varmt, og vi skal ud på skolerne og daginstitutionerne og fortælle, at vi er åben for nye medlemmer, siger Jimmi Andersen.

Ringsted Badminton var også selv repræsenteret ved OL med en af sine spillere, da maltesiske Matthew Abela deltog ved legene i Tokyo, men ganske som forventet måtte han forlade turneringen allerede efter de første to indledende gruppekampe.