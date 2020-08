Artiklen: Jubilerende forening aflyser for anden gang

Kværkeby Fuglereservat må for anden gang i år opgive at fejre Kværkeby Fuglereservats dobbelte jubilæum.

Første gang man forsøgte at festligholde begivenheden var den 15. maj, men her satte forsamlingsforbuddet i forbindelse med corona-restriktionerne en stopper for planerne.

Håbet var så, at det var muligt den lørdag den 29. august.