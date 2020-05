Se billedserie Maurizio Mosconi med hjemmelavede ravioli. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Jubilæum og operaaften udskudt

Ringsted - 01. maj 2020 kl. 15:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag er risotto og gazpacho noget man tit ser i det danske køkken, men det gjorde man ikke da Maurizio Mosconi åbnede Ristorante Italy & Italy i Ringsted. Den 3. maj kan han fejre 30 år med sin restaurant.

De første to et halvt år lå Italy & Italy i Ringstedcentret, nu Stakladen. Herefter flyttede den ind i Børsen på Torvet.

- Det er en mere naturlig placering for en restaurant, siger Maurizio Mosconi.

Da den lå i centret var det på første sal, og centret var jo lukket om aftenen dengang. Det var ikke optimalt.

- Her er der mulighed for udendørs servering. Vi har en rigtig god placering tæt på kirken, siger Maurizio Mosconi.

Danskernes madkultur har ændret sig siden Maurizio Mosconi kom til Danmark. Det gjorde han første gang i 1979, og der spiste danskerne meget med sovs og kartofter.

Det lærte han at leve med. Han spiser den danske mad med lyst, men han laver den ikke selv.

- Jeg lader de andre lave dansk mad. Jeg laver italiensk mad, siger Maurizio Mosconi.

Han har en passion for mad, og den kommer fra hans mor. Hun var dygtig til at lave mad.

- Man udvikler en forståelse for, hvad maden er, siger han.

Maurizio Mosconi laver kun italiensk mad, og han har lagt vægt på at have italiensk kokke.

- Jeg har haft hjælp af mange dejlige kokken, som har hjulpet mig igennem, siger Maurizio Mosconi.

Det har imidlertid ikke været nemt at finde italienske kokke. Dengang skulle man ringe til nogen, man kendte, eller annoncere, for at få italiensk arbejdskraft.

Det er blevet lettere i dag, hvor vi har internet, jobportaler og sociale medier.

- Jeg har haft mulighed og held med at have nøglepersoner i køkkenet, og de har været med til at fastholde det andet personale.

Siden Maurizio Mosconi åbnede sin italienske restaurant for 30 år siden, har madkulturen ændret sig i Danmark.

Det var svært i starten, husker Maurizio Mosconi, for folk kendte kun pizza og pasta. Men efter, at folk er begyndt at rejse mere har de fået øjnene op for mange ting ud i det kulinariske.

Dertil kommer, at supermarkederne har fået flere forskellige varer. De mange madprogrammer på tv har også smittet af på folks interesse for mad.

- Mad er kommet på et interesseniveau, som er ret højt, mener Maurizio Mosconi.

I dag har mange af Italy & Italys kunder stort kendskab til, hvad de vil have, og hvordan det skal smage.

- Det er en bekræftigelse på, at man gør det rigtige, når man får respons fra nogle, som kender til det, mener Maurizio Mosconi.

Der er også sket noget på den måde, vi lever på i dag, end for 30 år siden. Alting skal gå så hurtigt, og det afspejler sig også på maden. Mange køber take-away.

Før hen gik man ud at spise, når man skulle fejre noget. Sådan er det ikke længere. Det er det mere spontant, for folk har råd til det.

- For 30 år siden var der ikke den velstand som i dag, siger Maurizio Mosconi.

Det er han selvfølgelig ikke ked af, men han ser, at det link med at give madtraditionerne videre til næste generation, det går tabt.

Det var oprindeligt planen, at Maurizio Mosconi ville fejre de 30 år i forbindelse med en operaaften i maj. Italy & Italy har gennem cirka 20 år holdt operaaften om foråret, men det bliver ikke i år.

Der var ellers tænkt på, at det skulle være en særlig aften for at markere de 30 år, men det kommer, når det er muligt.

Til gengæld vil Italy & Italy markerer de 30 år med en særlig jubilæumsmenu.