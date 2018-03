Jubiiii, vi har fået strømpefodsskole

En klassisk familievilla med plads til far, mor og 2-3 børn har i snart 20 år været skole for elever med autisme på Vigersted Skole ved Ringsted.

Skolen modtager børn fra alle 17 kommuner i Region Sjælland, og har hidtil måttet sende nogle af dem over i villaen ved siden af skolen, andre i et klasselokale på skolen, og de sidste i et lokale i den anden ende af skolen.

- Det er 20 år siden, Vigersted Skole fik autismeklasserne som et specialtilbud gennem de gamle amter. Jeg har været her i de 10 af årene, og i al den tid har vi ønsket os at kunne samle vores børn under samme tag. Det kan vi nu, siger Lisbeth Poulsen, der er afdelingsleder for A-huset.