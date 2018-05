Jubiii - nu pibler vandet lystigt på Torvet

Efter mere end et års arbejde blev Torvet i Ringsted i formiddag indviet i overværelse af over 700 børn fra kommunes daginstitutioner og en hel del ældre borgere.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) havde i dagens anledning fået pudset borgmesterkæden og kunne med glæde og forventning i stemmen holde en kort åbningstale kort efter klokken 10. Talen var skrevet til de mange børn, der spændt sad på kanten af de tre store bassiner og ventede på at borgmester skulle åbne for vandet.

Et af de nye torvs store attraktioner er det rindende vand, der løber fra det første bassin ud for Nordea og forsætter i render ned mod yderligere to bassiner ned mod Klosterlunden.

- Jeg ved fra mine egne børn, at de elsker at lege med rindende vand. Det kan holde dem beskæftiget i timevis, og når jeg åbner for vandet her på Torvet lige om lidt, er I børn også meget velkomne til at hoppe ned i bassinerne og soppe, lød det fra borgmesteren, der kort efter fik vandet til at flyde.