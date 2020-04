Jubii - planen fungerer

Se billedserie Skoleleder Helle Heesche tog onsdag, torsdag og fredag imod elever og forældre ved parkeringspladsen. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 18. april 2020

Onsdag, torsdag og fredag bød Ringsted Ny Friskole i Bringstrup sine elever fra 0.-5. klasse velkommen tilbage efter en ganske lang corona-pause, hvor undervisningen har foregået digitalt.

Skoleleder Helle Heesche kan allerede torsdag morgen glæde sig over, at de mange tiltag, som friskolen har sat i værk for at kunne overholde de skærpede hygiejne- og afstandskrav fra Sundhedsstyrelsen, fungerer.

- Det er dejligt at opleve, hvordan de børn, der begyndte i går, allerede ved, hvor de skal gå hen og hvilken vej, som de skal benytte, når de møder om morgenen, siger hun, mens hun står klar med en morgenhilsen og vejledning til elever og forældre ved afsætningspladsen foran skolen på Bringstrupvej.

God plads til alle klasser Alle klasser har 22 elever, og de har fået to klasselokaler stillet til rådighed og to lærere, der følger klassen hele dagen. Hver klasse har desuden fået egen indgang og et afmærket område på legepladsen, hvor de skal holde frikvarter.

Inde i lokalerne er der ligeledes flere steder sat tape med to meters afstand på gulvet blandt andet i området ud til toiletterne.

- Vi udnytter alle lokaler og alt personale på vores skole, så hvis vi på et tidspunkt også skal have de ældste klasser tilbage på disse vilkår, bliver vi nødt til at køre med forskudte skoledage, så nogle klasser møder ind om morgenen og nogle om eftermiddagen, vurderer Helle Heesche.

Hun har undervejs i forberedelsesforløbet fået god sparring fra friskoleforeningen for at få sammensat det bedst mulige set up i løbet af ganske få dage.

- Vi har ganske enkelt delt vores skole ind i seks adskilte sektioner, og så har vi fordoblet rengøringen indtil videre ud fra et forsigtighedsprincip, forklarer skolelederen.

Samtidig med den opgave skal skolen også fortsat sørge for relevant elektronisk undervisning til eleverne i 6.-9. klasse.

En svær balance Indtil videre har de tilbagevendte elever været gode til at følge retningslinjerne, der er lagt på et niveau, så det er realistisk, at børnene kan følge med.

- Det er en balance, for vi skal også møde børnene på en god måde, siger Helle Heesche.

Hun har været med til at udstikke de overordnede retningslinjer og så er det op til de forskellige lærerteams at fortolke og realisere dem på bedst mulig vis på de forskellige klassetrin.

Indtil videre virker det til at være en god plan. På rundturen til de forskellige klasser er det tydeligt, at eleverne er glade for at være tilbage i skolen.

I den del af 2. klasse, som er placeret i gymnastiksalen, fortæller flere elever på skift, at de havde svært ved at falde i søvnen dagen før, fordi de glædede sig så meget til at komme tilbage i skole. Og i den yngste klasse er der først fællessang og herefter fødselsdagssang for de to elever, som er blevet et år ældre, mens skolen har været lukket.

Undervisning i håndvask Et af de nye obligatoriske fag på skoleskemaet for alle seks klassetrin er undervisning i korrekt håndvask.

- Vi er så heldige at have en forælder, der arbejder som sygeplejerske. Hun har sagt ja til at bruge et par formiddage på at undervise eleverne i, hvordan de skal vaske deres hænder for at mindske risikoen for eventuel smittespredning. Det er vi meget glade for. Et sådan tiltag er med til at skabe tryghed for både forældre, elever og lærere, siger Helle Heesche.

Enkelte elever er fortsat ikke vendt tilbage til skolen. Det skyldes blandt andet frygten for at smitte bedsteforældre, som de deler bolig med eller risikoen for at smitte sårbare søskende.

- Det respekterer vi indtil videre, siger skolelederen.

Hun havde onsdag besøg af en hollandsk tv-station, som gerne ville følge, hvordan friskolen har grebet genåbningen an .