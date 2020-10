Se billedserie Ole Morbech hjælper sønnen Jonas Morbech med at drive webshoppen Outdoor Adventure. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Jonas har stillet skarpt på webhandel

Ringsted - 15. oktober 2020 kl. 08:25 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Efter at have haft en webshop med fritidsudstyr til udendørs aktiviteter i snart ti år på hobbyplan, har Jonas Dakhini Morbech nu valgt at hellige sig helt sin webshop Outdoor Adventure.

Jonas Morbech, der bor i Kværkeby, har gennem 16 år været ambulancefører og paramediciner hos Falck. Han har nu taget et års orlov fra den 1. oktober for at koncentrere sig om sit firma.

Jonas Morbech begyndte web-eventyret sammen med sin far Ole Morbech, og det foregik hjemme fra faderens garage.

Da Ole Morbech gik på efterløn for fem år siden, overtog sønnen firmaet, men Ole Morbech er stadig lidt med på sidelinjen. Outdoor Adventure flyttede for tre-fire år siden til Kværkebyvej 30.

Ole Morbech har været sælger i jagtbranchen i mange år, og han har et kæmpe know how indenfor området.

- Det har været en lang rejse, hvor jeg ved siden af har kørt ambulance, fortæller Jonas Morbech.

Det har krævet sin mand, at passe en webshop, sideløbende med, at han kørte 24 timers ambulancevagter.

- Jeg nåede dertil, at hvis jeg ville gøre noget mere ved det, må jeg have mere tid til det, siger Jonas Morbech.

Han er glad for, at han nu kan koncentrere sig om sit firma på fuld tid.

Outdoor Adventure består af fire ben: Kikkerter, outdoorudstyr som knive, grej til udendørs madlavning, rygsække og rygsækstole og andet. Der er et ben med lygter og pandelamper samt ét med jagtudstyr.

Jagtudstyr omfatter ikke våben og ammunition, men andet udstyr til jagt.

Specielt afdelingen med kikkerter er stor, og her findes et bredt udvalg af håndkikkerter og udsigtskikkerter.

- Vi ramte et godt segment, hvor vi er de eneste med det udvalg på Sjælland, fortæller Jonas Morbech.

- Der ramte vi et marked, hvor der er mangel på steder, hvor man kan komme at prøve, fortæller han videre.

Det kan man i Outdoor Adventure, og firmaet har valgt at satse på produkter i en prisklasse, hvor de mange kan være med.

Det er kikkerter til hr. og fru Danmark, som skal bruge en kikkert til naturen eller til sommerhuset.

- Vi blev overrasket over, hvor langt folk kører for at komme ud at få det udvalg, siger Jonas Morbech.

Det har været lidt af en rejse for Jonas Morbech at finde ud af onlinemarkedet.

- Netsalg er et benhård marked. Folk shopper priser, erkender han.

Firmaet sender varer hver dag. Som noget nyt kan kunder bestille varer og få dem leveret samme dag. I første omgang gælder det i Storkøbenhavn.

Salget af outdoor udstyr har ikke været mærket af coronaen. Interessen for at være i naturen har været stigende.

- Vi har tydeligt mærket i maj, at folk blev sendt hjem og skulle ud i naturen.

Der kommer kunder fra Nordsjælland, Fyn og Jylland for at kigge på kikkerter.

Den fysiske butik har ikke faste åbningstider, men hvis man henvender sig på forhånd, kan der laves en aftale.

Jonas Morbech har gennemsnitligt et par kunder i butikken hver dag, foruden websalget, som tegner sig for 90 procent af omsætningen.

Jonas Morbech ser nu frem til at kaste sig ud i nye projekter. Der er mange ting, han gerne vil prøve af, blandt en udvidelse af outdoor udstyr, eksempelvis rygsække.

Samtidig er det med et vist vemod Jonas Morbech har forladt Falck, for det er et arbejde, han har været glad for. Der er mange ting, han kommer til at savne, blandt andet sin faste makker, som han kørte 24 timers vagter med i fem år.

- Det har været den største bekymring ved at stoppe - makkerskabet, fortæller Jonas Morbech.