Pastor Johannes Hansen sov stille ind den 18. marts. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Johannes Hansen er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Johannes Hansen er død

Ringsted - 20. marts 2020 kl. 10:46 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere sognepræst Johannes Hansen, Benløse, er sovet stille ind onsdag den 18. marts i sit hjem i Benløse.

Pastor Johannes Hansen fyldte 95 år den 5. marts.

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Johannes Hansen skulle have en længerevarende uddannelse. Han voksede op på en gård i Holmsland, vest for Ringkøbing, og var den ældste af en søskendeflok på fem. Børnene fik lov at arbejde med på gården, og allerede som 10-årig kom Johannes Hansen ud at tjene.

Fra barnsben ønskede Johannes Hansen at blive præst, og det var med forældrenes opbakning, at han som 22-årig rejste til Rønde for at gå på studenterkursus.

I studietiden arbejdede Johannes Hansen på et hospital, hvor han mødte Bente, der var sygeplejerske, og som han senere stiftede familie med.

I 1957 var Johannes Hansen færdig med studierne og fik job som hjælpepræst i Hjerm. To år senere fik han embede i Slagelse. Her chokerede Johannes Hansen sine kollega ved at meddele i kirken, at altergangen både er for voksne og børn.

Efter seks år i Slagelse kom Johannes Hansen til Benløse Kirke som sognepræst, hvor han fungerede til udgangen af 1992.

I fritiden var Johannes Hansen engageret i Sct. Georgs Gilderne i mere end 60 år. Han fik gang i en studiekreds om religion, som fungerede i 40 år.

Da Johannes Hansen forlod embede ved Benløse Kirke, flyttede han til Benløseparken, hvor han boede indtil sin død.

Johannes Hansen efterlader en søn og en datter samt børnebørn og oldebørn.

Johannes Hansen begraves ved Benløse Kirke onsdag den 25. marts klokken 13, men grundet coronavirus er ceremonien kun for den nærmeste familie.