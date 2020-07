Centerchef for Ringsted Kommunes Arbejdsmarkedscenter Susanne Frydenlund ses her ved sidste års vellykkede job- og uddannelsesmesse i Ringsted Kongrescenter. Foto: Thomas Olsen

Job- og uddannelsesmesse udskydes til foråret 2021

Ringsted - 06. juli 2020 kl. 10:34

Ringsted Kommune udskyder job- og uddannelsesmesse til foråret 2021 for ikke at risikere at sprede smitte med coronavirus.

Job- og uddannelsesmessen er en årlig tilbagevendende begivenhed i Ringsted Kongrescenter, hvor ledige og uddannelsessøgende borgere kan mødes direkte med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

- Sidste år var en stor succes for både deltagende parter, borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og det er rigtig ærgerligt, at vi på grund af coronakrisen ikke har haft mulighed for at holde messen dette forår, siger centerchef for Ringsted Kommunes Arbejdsmarkedscenter Susanne Frydenlund i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

- Det er fortsat vigtigt, at vi passer på hinanden. Vi har derfor besluttet os for at udsætte jobmessen til foråret 2021. Ikke alene pga. smittefaren, det regner vi med at kunne løse på en fornuftig måde ved afholdelse af messen ud fra de givne retningslinier fra sundhedsstyrelsen. Men også fordi flere virksomheder er i et vadested lige nu hvor samfundet atter er åbnet. Vi afventer hvorledes situationen udvikler sig.