Job- og uddannelsesmesse udskudt

Grundet situationen vedrørende risiko for smitte jævnfør Sundhedsstyrelsen retningslinier for forsamlinger, har Ringsted Kommune besluttet at udsætte Ringsted Jobmesse fra den 24. marts til den 7. maj.

»Udsættelsen af jobmessen er meget beklagelig for os alle for vi havde jo glædet os til dagen, virksomheder såvel som borgere. Men vi har valgt at følge Sundhedsstyrelsen vejleding for mindskning af risikosmitte med ny Corona virus, af hensyn til alle deltagere. Vi håber, at der i maj er faldet mere ro over situationen, således at alle der har mulighed kan deltage på vores job- og uddannelsesmesse, skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.