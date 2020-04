Job- og uddannelsesmesse er udsat til efteråret

Det sker på baggrund af regeringens restriktioner for at forhindre smittespredning af coronavirus, som er gældende indtil den 10 maj.

- Det er en særlig tid for os alle, især her under den gradvise genåbning, hvor vi i fællesskab skal være forsigtige og passe på hinanden - på afstand, siger arbejdsmarkedschef i Ringsted Kommune Susanne Frydenlund i en pressemeddelelse.

- I Ringsted ArbejdsMarkedsCenter er vi de første til at anderkende de nye udfordringer, da vi er i en lignende situation. Vi vil derfor tage en løbende dialog med de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at finde frem til en ny fælles dato for afholdelse af messen i efteråret 2020, oplyser Susanne Frydenlund.