Jazzklub blæser sæsonen i gang med glad musik, man kan danse til

Ringsted - 18. september 2021

Når Ringsted Jazzklub blæser sæsonen i gang næste fredag, er det noget helt særligt.

Ikke bare har jazzklubben eksisteret i 26 år, men den har også været lukket ned igennem halvandet år. Og halvandet år uden jazz, dans og fællesspisning i Ringsted Kulturhus, er bare ikke det samme, hvis man spørger Steffen Holm, formand igennem 15 år i den gamle jazzklub.

- Vi havde et enkelt arrangement i marts, men vi måtte ikke være særligt mange til stede, og vi skulle også sidde og spise med næsen i samme retning. Det var for kedeligt, så vi valgte simpelthen at udskyde opstarten til nu, siger Steffen Holm, der med koncerten med PS Swingband og Henning Munk Plum som solist den 24. september kan præsentere den første af seks jazzkoncerter hen over efteråret og vinteren.

Alle koncerter ligger fast den sidste fredag i måneden, for som formanden siger:

- Sådan har det altid været. Det er vigtigt, at det er en fast dag, som folk kan huske og regne sig frem til i knolden.

Eksisteret i 26 år Ringsted Jazzklub har eksisteret siden 1995. Igennem alle årene har klubben holdt til i kulturhuset, hvor jazz har været hovedretten til fællesspisningen og ingen er gået derfra uden at få sig en svingom.

- Jeg ved, at vores medlemmer er glade for at danse, og det er klart, at finder vi et orkester, man ikke kan danse til, ville de blive utilfredse, siger Steffen Holm og slår fast, at kulturhuset fortsat er den bedste ramme til formålet:

- Vi har altid holdt til nede i kulturhuset. Kommunen stiller det gratis til rådighed, der er et køkken og ikke mindst et godt dansegulv.

Skal være dansabelt Af samme grund shanghajer han og resten af klubbens medlemmer dansevenlig jazz indenfor den traditionelle genre.

- Nordmændene kalder det vist for glad jazz. Jeg bliver ikke grebet af Miles Davis eller Thelonious Monk, selv om jeg bestemt godt kan høre, at de kan noget med musikken. Traditionel jazz er lige ud ad landevejen og ikke mindst enormt dansevenligt, siger Steffen Holm.

Blev formand i 2005 Da Steffen Holm flyttede til Ringsted i 1998, var det første, han gjorde, at blive medlem i jazzklubben. Bare fordi han flyttede fra København til provinsen skulle passionen for jazz ikke pakkes ned sammen med hans store musiksamling.

- Jeg var jazzklubmedlem i mange år i København, hvor jeg også dengang var meget begejstret for traditionel jazz. Hver gang jeg fik en ledig aften, tog jeg ind på jazzklubben De Tre Musketerer på Nicolai Plads, og senere blev den udskiftet med Long John, hvor jeg stiftede en forening, siger Steffen Holm, der først blev medlem, siden formand for jazzklubben i Ringsted i 2005.

- Da jeg flyttede til Ringsted, var det helt naturligt, at jeg også involverede mig her, siger han.

Faldende medlemstal Igennem årene har Steffen Holm oplevet flere medlemmer falde fra end komme til. Mens der var 150 medlemmer, da jazzklubben var på sit højeste, tæller den i dag 90 medlemmer. Hvordan klubben får vendt den kedelige udvikling, har formanden ikke noget decideret bud på, men én ting er sikkert:

- Vi kommer ikke til at gå på kompromis. Vi har tidligere overvejet, om vi skulle have flere arrangementer, end de seks vi har. Skulle vi have flere arrangementer, betyder det også mere arbejde for os, siger Steffen Holm, der heller ikke ser musikken som en løsning.

- Vi kommer heller ikke til at spille andet end traditionel jazz. Hvis man prøver at skifte stil, sker der ofte det, at man jager de nuværende medlemmer væk, mens ingen nye rigtigt kommer til, siger han og slår fast:

- Vi vil hellere holde stilen end at gå på kompromis, for vil man høre noget andet, kan man bare danne sin egen forening.

Ringsted Jazzklubs arrangementer foregår i Ringsted Kulturhus, Søgade 3. Før musikken er der spisning kl. 18.45. Billetter købes hos Skjold Burne, Nørregade 45, indtil onsdag før arrangementet. Yderligere oplysninger kan fås hos formanden, Steffen Holm, tlf. 57 67 14 18.