Japanerne vil have gris: Danish Crown ansætter 100 nye medarbejdere

Ringsted - 01. maj 2020 kl. 09:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Det er ikke alle virksomheder, der er ramt lige hårdt af coronakrisen. Danish Crown har således behov for at ansætte 100 nye medarbejdere til afdelingerne i Horsens, Herning, Ringsted og Blans, fordi japanernes store appetit på dansk svinekød fortsat er usvækket. Til afdelingen i Ringsted er man på udkig efter 25 medarbejdere. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse fredag. For Danish Crown kommer behovet for nye ansættelser som en overraskelse, for de har allerede løftet antallet af medarbejdere med op mod 300 siden nytår, men som Søren F. Eriksen, der er CEO for Danish Crown Pork, siger i pressemeddelelsen: - Ordrerne fra Japan er på produkter, der kræver relativt meget forarbejdning, så vi er rigtigt glade for at skulle ansætte på et tidspunkt, hvor der desværre er mange andre brancher, der har det svært, siger Søren F. Eriksen.

Erfaring og læring Danish Crown vil allerhelst have medarbejdere, der har erfaring fra kødbranchen, men alle fire fabrikker står klar til at lære folk op fra bunden. - Det vigtigste for nye medarbejdere i produktionen hos os er, at de har motivationen og energien til at skulle lære det håndværk, som det kræver at arbejde på et slagteri, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown, i pressemeddelelsen.

Flere ansættelser fremover I 2018 underskrev EU og Japan en frihandelsaftale, som løbende bliver implementeret frem til 2028. Aftalen forenkler gradvist Japans indviklede toldsystem, og derfor tror Danish Crown, at der vil blive behov for endnu flere hænder i de kommende år som følge af bedre eksportmuligheder. - Flere af vores japanske kunder vil gerne udvikle vores samhandel. På grund af toldsystemet køber japanerne nærmest udelukkende fersk kød, som de selv forarbejder og pakker. Det er flere af vores kunder interesserede i at ændre, så vi skal stå for en større del af forarbejdningen, siger Søren F. Eriksen og tilføjer:

- Den slags aftaler tager tid at få på plads, men lykkes det, så får vi behov for endnu flere hænder i de kommende år.

Danish Crown eksporterede sidste år for over 3 milliarder kroner til Japan, og dermed står Danish Crown for over 20 procent af Danmarks samlede vareeksport til verdens tredjestørste økonomi.