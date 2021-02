Jane tager børn og voksne ind i sit magiske univers

I 2013 etablerede Jane Hyldgaard firma, Dukkeriget, som tilbyder dukkekurser for voksne - det er primært pædagoger - og workshops for børn. Jane Hyldgaard er uddannet pædagog og har arbejdet i børnehave. Hun er ikke det, man almindeligvis forstår ved en dukkefører. Hun inddrager alle i eventyrets verden og sammen får de skabt en historie.

Dukker kan mere, end man umiddelbart skulle tro. Jane Hyldgaards kan i sit eventyrlige univers, Dukkeriget, få børn til at åbne sig. Specielt de stille børn kan hun på magisk vis få til at folde sig ud og blomstre, når det foregår gennem dukkerne.

