Jakup Johansen vinder dansk mesterskab

I finalen prøvede Jakup Johansen at lægge mere roligt ud for at forsøge at finde ind i en god rytme og få bygget fart i båden. Det lykkedes, men det rolige udlæg betød også, at to andre både hurtigt havde bragt sig foran, og de havde taget lidt over en bådlængdes forspring på Jakup Johansen halvvejs på 1000 meter distancen. En bådlængde svarer til ca. 4 sekunder, og med 500 meter tilbage begyndte det at blive ret meget tid at skulle hente på de erfarne roere oppe foran i feltet.