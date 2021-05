Jakob Petri Megyessi ærger sig over, at discgolfbanen ved Ringsted Sport Center ikke er bedre. Derfor har han fremsat et borgerforslag til en ny. Privatfoto

Jakob disser lokal golfbane: Det er lige før, man rammer en baby i nakken

Han kastede sin første disc for et år siden, men den er endnu ikke landet.

Jakob Petri Megyessi er stadig så meget oppe at flyve over discgolf, at han har svært ved at skjule sin egen begejstring over den håndholdte sport.

Desværre ærgrer han sig samtidig over, at den eneste discgolf-bane i hjembyen er alt for farlig.