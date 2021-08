Jagten efter fortiden 2: Historisk kapel var som at komme i himmerige

- For et bondefolk, der levede i træskure, var det som at ankomme til himmerige, når de trådte ind i Sct. Bendts Kirke. Vi kan ikke se den storhed i dag. For at opleve samme sus skal vi jo stå på kanten på en New Yorker-skyskraber eller få Elon Musk til at fyre os ud i rummet i en raket, siger Martin Pavon, inden vi sætter kursen mod næste fortidsminde.