PFOS-gift fra brandskolen ved Korsør, kan muligvis også findes i flere bynære grunde.

Jagt på farlige PFOS-stoffer er indledt - se her de første adresser

Ringsted - 17. maj 2021 kl. 14:58 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg har bedt min direktør om, at vi lige skal forholde os til det, for at se, om der er potentiel fare i Ringsted Kommune.

Sådan siger formand for bestyrelsen i Ringsted Forsyning Sadik Topcu.

Han henviser til den uhyggelige PFOS-forurening fra Korsør, hvor op mod 200 mennesker skal undersøges på Holbæk Sygehus efter at have spist forurenet kød fra kalve, der gik og græssede ved en gammel brandøvelsesplads.

Region Sjælland har været i arkiver og databaser og fundet frem til mindst 55 brandøvelsespladser i regionen, heraf to i Ringsted.

Det drejer sig om ifølge DAGBLADET's oplysninger om Nørregade 90 og Vestervej 36.

Ramt opmærksomhed - Opmærksomheden har ramt mig og forsyningen. Vi skal da have kortlagt det, siger forsyningsformanden videre.

Sadik Topcu erkender, at det ikke nødvendigvis er gjort med de to pladser, regionen har udpeget.

Direktør i Ringsted Forsyning Janne Hansen bekræfter, at der er kommet en henvendelse fra forsyningens formand, men det er endnu for tidligt at sige, om den mulige fare har betydning for vandet.

I Ringsted Kommune er sagen landet hos leder for Natur og Miljø Pernille Crone:

- Der skal en større undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad er der sket, og hvad er der brugt, og om det har nogen konsekvenser.

En større undersøgelse Pernille Crone tilføjer, at det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt det er en mulig grundvandsforurening eller jordforurening.

- Det kommer helt an på, hvor meget stoffet binder sig til de forskellige ting. Det kan være geologi, der er afgørende for, hvad forskellen er de forskellige steder.

Hun kan ikke svare på, om andre adresser i Ringsted kan være en eventuel kilde til forurening med de giftige flourstoffer.

- Vi kigger på adresserne, og finder ud af, hvad der er på de forskellige lokationer er, og hvad der har været efterfølgende.

Bynære grunde - Det ligger rimeligt bynært, så der er ikke de samme store arealer som i Korsør. Det gør en forskel, om man har dyrket jorden, og hvor hårdt det binder sig til jorden, siger Pernille Crone.

Sadik Topcu er inde på noget af det samme. - Ringsted er kendt for at have leret jord, som det vist ikke siver så let igennem, lyder det.

PFOS og PFAS er fluorstoffer, der er blevet brugt i en lang række produkter, herunder pizzabakker og altså brandskum. Stoffet er mistænkt for blandt andet at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, nedsætte immunforsvaret, give stofskifteproblemer og forhøjet kolesteroltal. Særligt børn er sårbare.

Stoffet blev forbudt i 2006, men har lovligt været brugt i brandskum frem til 2011. Stoffet er et såkaldt evighedskemikalie, der ikke forgår.