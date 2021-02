Jagt efter Kund Lavards hovedskal

Se billedserie Riddlehunt går ud på, at man skal løse nogle opgaver rundt i byen, så man til slut kan finde Knud Lavards hovedskal. Foto: Jens Wollesen

Ringsted - 13. februar 2021

Vinterferien byder på riddlehunt i Ringsted i denne uge. Det er en byvandring i Ringsted for hele familien, som er kombineret med historiefortælling.

Der er god mulighed for at komme ud og opleve historiske sider af Ringsted i vinterferien, idet der er riddlehunt for hele familien i denne uge. Her kommer man på en byvandring i Ringsted i Vinterferien og hjælp med at finde Knud Lavards forsvundne hovedskal.

Riddlehunt er en oplevelse for hele familien, som er ulig noget andet, man har set før. På en tre kilometer lang tur rundt til Ringsteds gamle seværdigheder, kombineres historiefortælling og skattejagt på en ny og spændende måde, der inkluderer hele familien.

Undervejs skal der løses gåder og knækkes koder på 11 forskellige poster i byen. Ved hver opgave er der mulighed for, at børnene kan læse eller få læst en tekst, der fortæller historien bag hver enkelt seværdighed.

Turen går blandt andet forbi Valdemar den Store, Vandtårnet og Dagmarbrønden.

Både børn og voksne får et godt indblik i noget af Ringsteds spændende historie på turen, der anslås at tage en time og et kvarter.

Riddlehunt er udarbejdet af RiddleHouse Escape Room i samarbejde med Oplev Ringsted.

Hovedskal er stjålet

Historien har sit udspring i Knud Lavards hovedskal, der i 1600-tallet blev stjålet af landsforræderen Corfitz Ulfeldt. Hovedskallen blev foræret til de franske kongers gravkirke St. Denis, men forsvandt sporløst under den franske revolution.

Hovedskallen er, ifølge rygter, spottet i Ringsted, og det siges, at der vil foregå en handel, hvor hovedskallen bliver solgt for mange penge. Det er nu op til deltagerne i riddlehunt at hjælpe med at finde handelsstedet, så hovedskallen kan komme tilbage til Knuds grav.

Skattekort og opgavehæfte til riddlehunt udleveres i receptionen på Scandic Ringsted, Nørretorv 57, mod et gebyr. Børn under syv år deltager gratis.

Når ruten er tilbagelagt og kodeordet er gættet, går man tilbage på Scandic Ringsted, hvor et rigtigt svar udløser et diplom og præmien er en fælles goodiebag.