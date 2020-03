Jackie giver spisestederne en hjælpende hånd

Det er ikke kun for smagens eller appetittens skyld, at Jackie Jørgensen og hans familie køber mad ude i disse uger.

Det er også for at hjælpe de hårdt trængte spisesteder med at komme over på den anden side af coronakrisen.

For at hjælpe dem, men også give et samlende overblik over spisesteder, der holder åbent med takeaway, har han således oprettet Facebook-gruppen "Ringsteds Spisesteder”.

- Den er primært oprettet for at samle spisestedernes tilbud et sted, men også sikre deres overlevelse, så vi også har dem på den anden side af krisen, siger Jackie Jørgensen og tilføjer:

- Jeg er medlem af diverse Ringsted-grupper på de sociale medier, hvor der dukker en hel masse forskellige oplysninger op, som forvirrer mere end gavner.

Siden spisestederne måtte lukke har han i hvert fald lagt vejen forbi seks forskellige steder for at få mad på bordet til familien.

Vi har ikke levet af takeaway, men et par gange om ugen er det da blevet til, siger han.

Selv har Jackie Jørgensen ingen andel i byens cafe- eller restaurantliv. Han er bare rigtigt glad for mad, som han siger. Coronakrisens takeaway-muligheder har sågar givet ham og familien nye madvaner.

- Vi ville nok ikke have bestilt pizza fra Italy Italy, fordi vi tænker det som en klassisk spiserestaurant, men det gør vi nu, siger Jackie Jørgensen og tilføjer:

- Vi har lavet en aftale herhjemme om, at vi skal forsøge at bestille mad fra dem alle, inden vi kommer ud af coronakrisen, så vi får støttet hele vejen rundt, siger han.

Han glæder sig over, at gruppen i øjeblikket har 2605 medlemmer og derfor er ved at hale ind på de øvrige Ringsted-grupper på Facebook, der har eksisteret i meget længere tid.

- Jeg kan kun opfordre til at støtte op om vores spisesteder. Vores by er ikke den samme uden dem.