Se billedserie Iværksætter Jan Ståhlberg opfordrede til, at politikerne søger inspiration i Holland og Storbritannien.

Iværksættere spiller ud: Sådan bliver Danmark verdens bedste

Ringsted - 30. maj 2021 kl. 10:02 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Dansk Erhverv havde fredag middag inviteret til netværksmøde med det lokale folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V), borgmester Henrik Hvidesten (V) og den lokale iværksætter Jan Ståhlberg, der er CEO i SiliconHagen, som specialiserer sig indenfor integrering af teknologi herunder Virtual Reality i undervisningsbrug og læringssammenhænge.

Mødet blev holdt i Ringsted Kommunes Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter på Rønnedevej 9. Det var arrangeret i forlængelse af, at Dansk Erhverv sammen med et panel af iværksættere med Le Gammeltoft i spidsen og med ringsteder Jan Ståhlberg på holdet er kommet med 28 anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive verdens bedste iværksætterland.

Jan Ståhlbergs virksomhed består af et dynamisk hold med teknisk kyndige folk, undervisningsuddannede, kreative artister samt kommunikationsansvarlige.

Den er dermed et eksempel på en dansk virksomhed i vækst med et behov for bedre rammer for investering, finansiering, tiltrækning af talent og jobskabelse.

Folketingsmedlem Louise Schack Elholm lagde ikke skjul på, at Venstre deler panelets og Dansk Erhvervs ambition om, at Danmark skal være Verdens bedste iværksætterland.

Vigtigt at gør noget

- Danmark skal være det bedste land at etablere og drive virksomhed. I Skatteudvalget er vi enige om, at der skal gøres noget for iværksætterne indenfor skatteområdet. Derfor er jeg blevet formand for en parlamentarisk arbejdsgruppe, som blandt andet har til formål at se på, hvordan skattesystemet indrettes, så det er attraktivt at være iværksætter og investere i iværksættervirksomheder i Danmark. Det er vigtigt, at vi gør noget, da samfundets sammenhængskraft afhænger af lysten til at etablere og drive virksomhed, mener hun.

Samtidig ved Louise Schack Elholm godt, at det ikke er alle Skatteudvalgets ideer, som kan realiseres med det nuværende parlamentariske flertal.

- Men det er ikke spildt arbejde, for de ideer, som vi ikke kan få igennem, kan vi arbejde videre med internt i Venstre, påpegede hun.

Jasmina Pless, Dansk Erhvervs chefkonsulent for iværksætterpolitik, deltog også i fredagens møde. Hun var enig med Jan Ståhlberg i, at der er behov for at rykke på incitamenterne, så flere idérige danskere får mod på at skifte den trygge lønmodtagertilværelse ud med livet som iværksætter:

- I Danmark har vi behov for, at flere iværksættere skaber flere vækstvirksomheder. Vi skal have vækket danskernes appetit på at stifte virksomhed. Langt flere skal se iværksætteri som et attraktivt alternativ til livet som lønmodtager. Desuden skal vi skabe incitament til, at flere vækstvirksomheder bliver i Danmark, når virksomhedens vækstcase er blevet moden. Som det er i dag, er adgang til risikovillig kapital en af iværksætternes største udfordringer. Kapital er en forudsætning for, at iværksættervirksomhederne kan vokse sig store, mente Jasmina Pless.

Jan Ståhlberg tilføjede:

- Et af de tiltag, som virkelig vil hjælpe er, hvis der bliver mulighed for at få fradrag for de penge, som man investerer i en iværksættervirksomheder. Det vil mindske risikoen for, at en investor vil tabe sine penge, og dermed bliver det lettere at få folk med. Den model har de stor succes med i Storbritannien, oplyste han.

Forslaget var nyt for Louise Schack Elholm. Hun var dog med på, at det er svært at finde tilstrækkeligt med investorer i Danmark.

For mange søger til USA

- Jeg har hørt om flere iværksættere, som er rejst til Silicon Valley i USA for at skaffe tilstrækkeligt med kapital til deres projekt, sagde Louise Schack Elholm.

- Vi skal kæmpe for at få rejsen til at gå den modsatte vej, tilføjede Jan Ståhlberg.

Jasmina Pless opfordrede Ringsted Kommune til at tænke mere kreativt, når der skal lægges kommunale opgaver i udbud.

- Jo mere en kommunal opgave bliver delt op, jo større chance er der for, at en iværksætter har mulighed for at byde ind på en af delopgaverne.

Det fik Henrik Hvidesten på banen.

- Så må jeg spørge jer, hvordan får vi iværksætterne til at byde ind på opgaverne?

Jan Ståhlberg svarede:

-Det kan være en svær proces, da mange iværksættere har svært ved at kaste sig over en kommunal opgave. Det er ofte oppe i iværksætternes hoveder, at de stejler. Det skal vi prøve at ændre.