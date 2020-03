Se billedserie Dyrkningsmetoden kaldes hydroponisk hvilket betyder, at det dyrkes i vand, i et lukket klimakammer, uden jord og sprøjtemidler. Foto: Jens Wollesen

Iværksættere: Coronakrisen kom på et meget uheldigt tidspunkt

Ringsted - 25. marts 2020

Selvom Grow Up Farm på Mellem Broerne i Ringsted oplever stigende efterspørgsel og omsætning, døjer man med coronakrisen ligesom andre små- og mellemstore virksomheder, der næsten lige er åbnet.

Det var egentlig meningen, at Grow Up Farm skulle have sendt først store levering af mikrogrønt af sted for to uger siden, men så blev stikket revet ud.

- Vi havde en fantastisk vækst fra august frem til forrige onsdag, men nu har vi et omsætningsdyk på 100 procent på grund af det her, siger Lasse Vilmar, direktør i det lille firma, der også nåede at hyre to nye medarbejdere.

"Det her" er selvfølgelig den verserende coronakrise, der tvinger mange små- såvel som mellemstore virksomheder i knæ.

Og det er ikke bare omsætningen, der er styrtdykket, men medarbejderne er også opsagt igen - dog med lovning på fremtidig ansættelse.

- For os kunne det ikke have faldet på et mere uheldigt tidspunkt, for vi havde netop underskrevet aftaler med en række stor-grossister og stod klar med et fyldt lager, da det hele blev lukket ned, siger Lasse Vilmar og tilføjer:

- Vi skal lige finde ud af, om vi skal slukke helt for farmen. Hvis vi slukker, er vores omkostninger minimale, og så kan vi sætte produktionen op igen, når vi er klar.

Salg direkte til forbrugeren Han er trods stilstanden fortrøstningsfuld.

- Det gode er, at vi har bygget noget af vores produktion i det gamle Ringsted Dun, hvor vi har lejet lokalerne for en slik, siger han og glæder sig også over det salg, virksomheden for første gang åbnede op for i sidste uge i Ringsted, København og Dragør:

- For at komme af med alle produkter, vi havde på lager, åbnede vi op for salg direkte til forbrugerne, og her var interessen og opbakningen enorm stor, siger han og tilføjer:

- Vi har ikke solgt til forbrugere endnu, men coronakrisen kunne være en oplagt mulighed for at få udbredt kendskabet til vores nicheprodukter.

Selv mener Lasse Vilmar, at regeringen kun har handlet fornuftigt, når de har lukket Danmark ned for at stoppe smittespredning af coronavirus.

- Som erhvervsdrivende sidder man en i en mærkelig situation. Havde det været en anden situation, og man tabte ligeså meget omsætning, som vi gør lige nu, havde vi drejet nøglen om på stedet, siger han og slutter:

- Det er ingens skyld, det her, så der ikke nogen, du kan blive sur på over, at alting er gået i stå. Det er bare at leve med det.